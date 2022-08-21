  • г. Оренбург, ул. 8 Марта, д. 43
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Банкротство физических лиц в Оренбурге

Списание долгов под ключ
Бесплатная консультация
Оренбург
Орск
Соль-Илецк
Законно освободим от долгов со 100% гарантией или выплатим их сами

Стоимость банкротства в Оренбурге

Процедура банкротства «Базовая»

от 2490 ₽ в месяц
  • Консультация и правовой анализ ситуации
  • Содействие в сборе документов
  • Написание заявления о банкротстве
  • Представление интересов в суде
  • Признание банкротом
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Процедура банкротства «Стандарт»

от 4990 ₽ в месяц
  • Консультация и правовой анализ ситуации
  • Сбор документов
  • Подбор СРО
  • Написание заявления о банкротстве
  • Назначение финансового управляющего
  • Представление интересов в суде
  • Признание банкротом
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Процедура банкротства
«Под ключ»

от 9900 ₽ в месяц
  • Консультация и правовой анализ ситуации
  • Сбор документов
  • Написание заявления о банкротстве
  • Назначение финансового управляющего
  • Услуга «Стоп коллектор» (Звонки коллекторов, получает закреплённый юрист)
  • Приостановка исполнительного производства
  • Представление интересов в суде
  • Признание банкротом
  • Сопровождение на каждом этапе процедуры
  • Сохранение любого имущества при банкротстве
  • Выдача повышенного прожиточного минимума
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15

ведущих специалистов

3

филиала в области

80

завершенных процедур банкротства через МФЦ

350

завершенных процедур банкротства через суд

Поможем тем, кто:

  • Имеет неподъёмное количество кредитов.
  • Замучился искать деньги, чтобы оплатить проценты.
  • Ощутил на себе «прессинг» от коллекторов.
  • Устал от бесконечных звонков и угроз со стороны банка.
  • Остался по разным причинам БЕЗ работы.
  • Не может больше оплачивать кредиты по состоянию здоровья.
  • Безуспешно пытается погасить просрочки.

Отзывы о банкротстве физических лиц в Оренбурге

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Наши преимущества

  • Каждый сотрудник нашей компании имеет высшее юридическое образование и профессиональную подготовку в области финансового права
  • Цена в договоре фиксированная и не имеет скрытых платежей
  • Прекратим звонки коллекторов, в день подписания договора
  • Комфортные условия оплаты услуг
  • Собираем пакет документов самостоятельно
  • Гарантия списания долгов в договоре
  • Гарантированно сохраним прожиточный минимум в размере 15 172 руб. на каждого члена семьи!
  • Вернём деньги с недобросовестных юристов
  • Имеем огромный опыт по банкротству через МФЦ
  • Сотни завершенных процедур банкротства через суд
  • Наша деятельность застрахована по всем нормам действующего законодательства
  • Приостановим исполнительное производство до подачи заявления в суд

Надоело жить в кредитной яме?

Освободитесь от кабалы на законном основании и начните новую жизнь БЕЗ ДОЛГОВ

Ответьте на 5 вопросов и узнайте стоимость банкротства онлайн

Почему выбирают нас

Бесплатно предоставляем Арбитражного управляющего для списания долгов граждан.
«Стоп кредит» — это зарегистрированная Торговая марка, что говорит о законности нашей деятельности.
Для начала процедуры от клиента нужны всего 3 документа — остальные 19 мы собираем и подготавливаем сами.
Спасаем людей из кредитной «ямы» — успешно и на законном основании.
Предоставляем гарантии результата клиенту, которые подтверждены документально, а не на словах.
С нами вы точно сможете избавить себя и свою семью от «долговой пропасти», которая медленно, но уверенно тянет на дно жизни.

Юристы по банкротству

Новоженина Наталья Владимировна
Ведущий эксперт по банкротству физ.лиц
Митренко Елена Сергеевна
Менеджер по работе с клиентами
Ус Лариса Владимировна
Юрист по банкротству
Пегаева Олеся Олеговна
Менеджер назначения встреч
Ополонец Ирина Леонидовна
Специалист контроля качества
Кабирова Алина Илхамовна
Помощник Арбитражного управляющего

Необходима профессиональная юридическая помощь с банкротством физического лица в Оренбурге? Вы попали по адресу. Наши юристы соберут необходимый пакет документов, помогут найти личного финансового управляющего и представят Ваши интересы на судебном заседании.

У нас работают специалисты с большим опытом работы и высокой квалификацией.

Примеры списанных долгов

Надежда Григорьевна А47-5496/2021
Процедура банкротства завершена:
07.12.2021
Списано:
514110,64 руб.
Владимир Александрович А47-6748/2021
Процедура банкротства завершена:
23.12.2021
Списано:
830014,04 руб.
Ольга Сергеевна А47-2189/2021
Процедура банкротства завершена:
07.10.2021
Списано:
499316,94 руб.
Татьяна Анатольевна А47-5820/2021
Процедура банкротства завершена:
18.01.2022
Списано:
298069,46 руб.
Анна Николаевна А47-8077/2021
Процедура банкротства завершена:
03.03.2022
Списано:
752684,85 руб.
Ирина Николаевна — А47-9633/2021
Процедура банкротства завершена:
25.02.2022
Списано:
833749,21 руб.
Не стесняйтесь спрашивать
Закон защищает каждого, у кого есть хороший арбитражный управляющий.
Позвольте помочь Вам. Напишите и мы перезвоним.

Списание долгов в Оренбурге

Юридическая компания «Стоп кредит» в городе Оренбурге уже несколько лет помогает гражданам, попавшим в сложную ситуацию. Наши работники помогают клиентам начать жизнь «с чистого листа».

Обратившись к нам Вы получаете:

  •  прекращение ежедневных звонков коллекторов;
  • списание долгов по кредитам, налогам, платежам ЖКХ, займам, распискам, штрафам;
  • снятие арестов, наложенных на имущество судебными приставами, после признания Вас банкротом;
  • представление Ваших интересов в государственных органах (мы все сделаем за вас и сбережем Ваши нервы и здоровье).
Мы работаем в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
 
В соответствии с этим законом существует 4 варианта погашения долга:
  1. Реализация имущества.
  2. Реструктуризация долга.
  3. Банкротство через МФЦ.
  4. Мировое соглашение.
В нашем договоре прописано:

5.2. В случае, если Заказчик не будет признан в установленном законом порядке «Банкротом» по вине Исполнителя, то уплаченная сумма стоимости услуг Исполнителя возвращается Заказчику в полном объеме.

Поможем заемщикам законными методами официально избавиться от задолженности. Возьмем на себя обслуживание и оформление документов по погашению долга и признания Вас банкротом.

Выигранные дела и положительные отзывы клиентов выгодно выделяют нас среди других юридических фирм.

Поможем и Вам погасить долг и вдохнуть полной грудью, освободившись от кредитного груза и звонков кредиторов. Напишите нам или позвоните по телефону: +7 (3532) 60-50-02. А лучше посетите офис в Оренбурге. Наша команда изучит материалы и даст рекомендации, необходимые для достижения хорошего результата.

Естественно, что Вы можете самостоятельно заняться процессом, связанным с признанием несостоятельности должника. Но как показывает практика, и по своему опыту мы знаем, при самостоятельном заполнении документов должники допускаются ошибки. Каждый документ стоит денег и обидно будет проиграть процесс и потерять потраченные деньги и время.

Рекомендуем в сотрудничестве с нами пройти производство связанное с признанием себя банкротом. В таком случае Вы успешно, правильно и без проблем разрешите свою ситуацию и будете уверены, что долг списан полностью.

Невысокая стоимость списания долга и выбор тарифов подходят для любой категории населения. Отстаивайте свои права вместе с нами.

  • г. Оренбург, ул. 8 Марта, д. 43
  • Пн-Пт: 9:00-18:00
  • Сб-Вс: по предварительной записи
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